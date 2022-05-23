Франция разъяснила идею создания европейского политического сообщества МИД Франции: европейское политсообщество не станет альтернативой членству Украины в ЕС

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Европейское политическое сообщество призвано усилить поддержку кандидата на вступление в Европейский союз во всех областях и не является альтернативой членству Украины в Евросоюзе. Об этом заявил представитель МИД Франции. Таким образом он прокомментировал высказывание своего коллеги по дипломатической работе о длительных сроках вступления Украины в ЕС. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Ранее министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс принятия Украины в Европейский союз может затянуться на 15–20 лет.

Украина является частью европейской семьи. Проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом республики, не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу вступления, — заявил представитель французского МИД.

Он уточнил, что целью подобного сообщества является содействие скорейшему укреплению отношений во всеми соседними странами Европы и усиление поддержки кандидата на вступление в Евросоюз во всех областях.

Некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон также заявлял, что на процесс вступления Украины в ЕС может уйти несколько лет и даже десятилетий. В этой связи он предложил создание некого нового «европейского политического сообщества». Эта структура могла бы принять Украину в свои ряды.