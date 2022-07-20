Финляндия ужесточила требования для покупки земли россиянами

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Власти Финляндии усилили ограничения на покупку земельных участков под предлогом обеспечения национальной безопасности, что коснулось и россиян, заявил в интервью РИА Новости российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов. По его словам, с 2020 года для приобретения земельных участков негражданами Евросоюза требуется лицензия от Минобороны. Теперь в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений.

Во-первых, Минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии, — сказал торгпред.

Логинов отметил, что российская сторона изначально считала лицензирование административным барьером, созданным в том числе для компаний с российскими инвестициями, которые активно работают на востоке Финляндии. При этом многие россияне из Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга владеют частной недвижимостью в Финляндии, где предпочитают отдыхать.

Ранее сообщалось, что туристы из Санкт-Петербурга не могут пересечь госграницу с Финляндией без веской причины, несмотря на ранее отмененные коронавирусные ограничения. Пограничники из ФСБ не могут дать разрешение на въезд в Финляндию путешественникам, ссылаясь на отсутствие постановления правительства РФ о снятии ограничений при пересечении границы.