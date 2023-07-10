Финляндия ужесточила правила въезда для россиян Финляндия ужесточила правила въезда для российских предпринимателей и студентов

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Вид на Хельсинки

Вступили в силу новые ограничения на въезд в Финляндию для российских предпринимателей, сообщает abnews.ru. По информации портала, с 10 июля российские бизнесмены и владельцы недвижимости смогут проезжать через территорию Финляндии только при наличии веских оснований.

Кроме того, студенты лишаются возможности посетить финские вузы по программам обмена, зато могут принимать участие в исследованиях и получать стипендии в этих проектах.

В конце июня в правительстве Финляндии заявили о планах по дальнейшему ужесточению ограничений на въезд для граждан России. Причинами новых ограничений в Хельсинки назвали возможную угрозу для международных отношений Финляндии, которую могут нести перемещения россиян.

6 июля МИД России вызвал посла Финляндии в Москве и заявил ему протест из-за проводимой страной политики в отношении граждан РФ. Сенатор Владимир Джабаров предложил в качестве ответной меры ограничить въезд в Россию финским гражданам.

До этого МИД России сообщил, что с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге. Такое решение стало ответом на ужесточение режима въезда для россиян со стороны Хельсинки.