Финляндия с 14 мая разрешит поездки за границу

Правительство Финляндии приняло план по постепенному снятию ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. С 14 мая финнам разрешат поездки за границу, с 1 июня будет снят запрет на мероприятия с участием более 50 человек.
Об этом
Правительство Финляндии советует людям старше 70 лет избегать личных контактов в ближайшие несколько месяцев в любом случае.
За время пандемии в Финляндии отмечено 5327 случаев заражения коронавирусом при 240 летальных исходах.
Как писал NEWS.ru, финские власти объявили о введении месячного пособия в размере €720 для родителей, которые взяли неоплачиваемый отпуск для ухода за детьми, и для лиц, оказавшихся на карантине после возвращения из-за рубежа.
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