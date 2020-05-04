Финляндия с 14 мая разрешит поездки за границу

https://static.news.ru/photo/c7997744-8e31-11ea-bd2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emmi Korhonen/www.imago-images.de/Global Look Press

Правительство Финляндии приняло план по постепенному снятию ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. С 14 мая финнам разрешат поездки за границу, с 1 июня будет снят запрет на мероприятия с участием более 50 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финского кабмина. С 1 июня в стране также начнут открываться точки общепита, музеи, театры, спортивные залы и бассейны. Мероприятия с числом участников более 500 человек будут запрещены до 31 июля.

Правительство Финляндии советует людям старше 70 лет избегать личных контактов в ближайшие несколько месяцев в любом случае.

За время пандемии в Финляндии отмечено 5327 случаев заражения коронавирусом при 240 летальных исходах.

Как писал NEWS.ru, финские власти объявили о введении месячного пособия в размере €720 для родителей, которые взяли неоплачиваемый отпуск для ухода за детьми, и для лиц, оказавшихся на карантине после возвращения из-за рубежа.