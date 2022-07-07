Фиеста от Эрнеста: в Испании прошел традиционный забег быков

Фото: Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бык перепрыгивает через участника традиционной гонки во время первого забега быков. Наварра. Испания

В испанском городе Памплона (столица Наварры) стартовал ежегодный праздник Сан-Фермин, который насчитывает уже восемь столетий. Целую неделю местные жители и туристы смогут наблюдать утренние забеги быков. Старинный обычай энсьерро представляет собой бег 12 разъяренных животных, выпущенных из загона. Это действо вдохновило Хемингуэя на создание повести «И восходит солнце».

Хотя местные власти делают все, чтобы обеспечить меры безопасности, еще ни разу не обходилось без происшествий (иногда — летальных) во время фестиваля. Вот и сейчас, как пишут испанские СМИ, уже пять человек доставлены в больницы. Правда, их ранения «несерьезны».

Эрнест Хемингуэй, впервые попавший на Сан-Фермин в 1923 году, так проникся атмосферой праздника, что неизменно посещал его до 1959 года. Фиеста, увековеченная писателем, ежегодно привлекает в Памплону тысячи иностранных туристов. На нее приезжают от одного до трех миллионов человек.