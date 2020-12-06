Facebook забанил замглавы администрации президента Украины

https://static.news.ru/photo/05bcea72-378f-11eb-8548-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу замглавы офиса президента Украины Олега Татарова после того, как он опубликовал пост о внешнем управлении.

Своё сообщение чиновник разместил в связи с акцией, проходившей в Киеве 4 декабря, участники которой требовали его отставки. Ей предшествовали статьи в СМИ о том, что после прихода Татарова в администрацию Владимира Зеленского компания его тестя получила земельный участок в столице под застройку.

Татаров пожаловался в полицию на его дискредитацию в СМИ. В ответ на акцию он заявил, что продолжит деятельность, направленную на снижение влияния структур и организаций, которые стремятся организовать на Украине внешнее управление, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Политика страны».

Ранее NEWS.ru писал, что в Facebook заявили о блокировке более ста сетей аккаунтов из России, КНР и Ирана в период с 2016 года. Администрации соцсети их деятельность показалась подозрительной. По словам главы компании Марка Цукерберга, они вводили пользователей в заблуждение относительного того, «кто они такие и что делают». Он добавил, что блокировка направлена на защиту выборов в США на вмешательство из-за рубежа.