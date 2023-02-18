Евросоюзу предрекли более трудную зиму в следующем году Глава МЭА Бирол предрек Евросоюзу следующую зиму тяжелее текущей

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Фатих Бирол

Евросоюз стоит готовиться к более серьезным испытаниям зимой 2024 года, написал в социальной сети Twitter исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, именно тогда сильнее всего проявит себя энергетический кризис.

Бирол заявил, что оценил действия Евросоюза для преодоления газового кризиса текущей зимой. Глава МЭА также призвал «создать новый генеральный план для европейской промышленности», однако он не раскрыл детали своего предложения.

4 января представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщал, что хранилища газа в ЕС к началу года оказались заполнены более чем на 80%. По его словам, спрос на топливо среди европейцев существенно снизился из-за теплой погоды.

Энергоэксперт Игорь Юшков ранее рассказал, что Китай может нарушить планы Евросоюза по накоплению газа в хранилищах для следующего отопительного сезона, если возвратится к нормальным темпам экономического роста и нарастит объемы потребления энергии. По его словам, пока снятие ковидных ограничений не привело к быстрому восстановлению экономики КНР, но все может измениться во втором полугодии 2023 года. Эксперт подчеркнул, что китайский спрос на СПГ будет оказывать основное влияние на ситуацию на газовом рынке в текущем году.