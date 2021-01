Евросоюз прокомментировал незаконные акции в поддержку Навального в России

По его словам, в понедельник, 25 января, будут обсуждаться дальнейшие шаги по отношению к России на Совете глав МИД ЕС в Брюсселе.

Following unfolding events in #Russia with concern. I deplore widespread detentions, disproportionate use of force, cutting down internet and phone connections.



We will discuss on Monday next steps with EU Foreign Ministers #FAC