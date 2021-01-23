Евросоюз прокомментировал незаконные акции в поддержку Навального в России

Несанкционированные акции протеста в России прокомментировали в посольстве США. Дипломаты заявили, что внимательно следят за ситуацией с демонстрациями и поддерживают право россиян на свободу выражения своего мнения. В посольстве считают, что политика российских властей «нацелена на подавление прав граждан». Дипломаты не уточнили, в чём это заключается.
23 января на Пушкинской площади в Москве, а также в других российских городах прошли акции в поддержку Алексея Навального, которые не были разрешены властями. На митинг в Москве пришли около четырёх тысяч человек, сообщили в МВД, СМИ заявили о 15 тысячах протестующих.
NEWS.ru опубликовал видео из окна одного из домов по Тверской улице. На записи видны толпы людей на Пушкинской площади.
Основателя ФБК (признан Минюстом иностранным агентом) Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после прилёта из Германии 17 января. На следующий день он был арестован на 30 суток. 2 февраля должен пройти суд по заявлению ФСИН, где Навальному могут заменить условный срок на реальный. Оппозиционер был осуждён на 3,5 года условно по делу «Ив Роше» и должен был отмечаться в полиции. Ему вменяется, что он уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции и отказался исполнять требование суда.