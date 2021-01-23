Евросоюз прокомментировал незаконные акции в поддержку Навального в России

https://static.news.ru/photo/d54bc576-5d99-11eb-b27e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель с беспокойством следит за несогласованными акциями в России.

Сожалею о массовых задержаниях, непропорциональном применении силы, отключениях Интернета и мобильной связи, — написал политик на своей странице в Twitter.

По его словам, в понедельник, 25 января, будут обсуждаться дальнейшие шаги по отношению к России на Совете глав МИД ЕС в Брюсселе.

Following unfolding events in #Russia with concern. I deplore widespread detentions, disproportionate use of force, cutting down internet and phone connections.



We will discuss on Monday next steps with EU Foreign Ministers #FAC — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2021

Несанкционированные акции протеста в России прокомментировали в посольстве США. Дипломаты заявили, что внимательно следят за ситуацией с демонстрациями и поддерживают право россиян на свободу выражения своего мнения. В посольстве считают, что политика российских властей «нацелена на подавление прав граждан». Дипломаты не уточнили, в чём это заключается.

23 января на Пушкинской площади в Москве, а также в других российских городах прошли акции в поддержку Алексея Навального, которые не были разрешены властями. На митинг в Москве пришли около четырёх тысяч человек, сообщили в МВД, СМИ заявили о 15 тысячах протестующих.

NEWS.ru опубликовал видео из окна одного из домов по Тверской улице. На записи видны толпы людей на Пушкинской площади.

Основателя ФБК (признан Минюстом иностранным агентом) Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после прилёта из Германии 17 января. На следующий день он был арестован на 30 суток. 2 февраля должен пройти суд по заявлению ФСИН, где Навальному могут заменить условный срок на реальный. Оппозиционер был осуждён на 3,5 года условно по делу «Ив Роше» и должен был отмечаться в полиции. Ему вменяется, что он уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции и отказался исполнять требование суда.