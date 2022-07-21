Европу заставят сократить потребление электроэнергии на 15% Еврокомиссия потребовала от стран ЕС сократить потребление энергии на 15%.

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Заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс обратился к руководствам европейских стран с требованием снизить энергопотребление на 15%. Он аргументировал это тем, что европейским городам не так сильно нужен «свет в офисных окнах и светящиеся вывески магазинов всю ночь». Основная причина такого решения стали опасения в том, что Россия может прекратить поставки топлива, пишет РИА Новости.

Просто подумайте: неужели так нам необходим включенный свет в офисных окнах и светящиеся вывески магазинов всю ночь? Нужен ли нам все время включенный кондиционер на уровне 20 градусов? — заявил Тиммерманс.

По оценкам Еврокомиссии, в случае суровой зимы под угрозой окажется до 1,5% валового внутреннего продукта региона.

Немцы оказались в трудном положении из-за энергетического кризиса и конфликта на Украине, написало ранее японское издание Shūkan Gendai. В материале отмечается, что руководству страны придётся выбирать между теплом в домах и поддержкой Киева. Автор статьи привёл данные последнего опроса в Германии, где 47% населения хотят отмены антироссийских санкций.

По словам журналистов, власти ФРГ уже обратились к жителям страны с просьбой сократить потребление газа, а под угрозой оказались значимые отрасли промышленности. В статье также сказано, что у Германии нет терминалов для получения сжиженного природного газа, импортируемого Европой из США.