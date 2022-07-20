В Японии пожалели немцев из-за ситуации с Украиной Shūkan Gendai: Германия оказалась в трудном положении из-за энергетического кризиса

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Немцы оказались в трудном положении из-за энергетического кризиса и конфликтом на Украине, пишет японское издание Shūkan Gendai. В материале отмечается, что руководству страны придётся выбирать между теплом в домах и поддержкой Киева. Автор статьи привёл данные последнего опроса в Германии, где 47% населения хотят отмены антироссийских санкций.

Отмечается усталость от Украины, и, возможно, отказ Германии и других европейских стран от украинского правительства, которое не обращает внимания на обстоятельства своих сторонников, это лишь вопрос времени, — сказано в публикации.

По словам журналистов, власти ФРГ уже обратились к жителям страны с просьбой сократить потребление газа, а под угрозой оказались значимые отрасли промышленности. В статье также сказано, что у Германии нет терминалов для получения сжиженного природного газа, импортируемого Европой из США.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что западные страны начали пересматривать антироссийские санкции с учётом собственных потребностей и нужд. Он призвал не делать «крупные выводы», так как общий курс против Москвы сохраняется. Политик при этом назвал корректировку антироссийских санкций Западом «точечными выводами».

В странах Европы неоднократно выражали свою озабоченность тем, что Россия может прекратить поставки натурального газа. При этом европейские лидеры неоднократно призывали к усилению санкционного режима в отношении Москвы.