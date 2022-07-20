«Точечные выводы»: Пушков про пересмотр Западом санкций против России Пушков призвал не делать «крупные выводы» от пересмотра Западом санкций против России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков заявил в своём Telegram-канале, что западные страны начали пересматривать антироссийские санкции с учётом собственных потребностей и нужд. Он призвал не делать «крупные выводы», так как общий курс против Москвы сохраняется. Политик при этом назвал корректировку антироссийских санкций Западом «точечными выводами».

И США, и ЕС начинают корректировать антироссийские санкции с учётом своих нужд и потребностей. Это не меняет общего курса коллективного Запада на санкционную войну против России и не означает, что они что-то «осознали» и «сделали выводы», — написал Пушков.

В странах Европы неоднократно выражали свою озабоченность тем, что Россия может прекратить поставки натурального газа. При этом европейские лидеры неоднократно призывали к усилению санкционного режима в отношении Москвы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что решение канадских властей вернуть турбину для газопровода «Северный поток» Германии было сложным, но тем не менее верным. Глава правительства добавил, что оно станет гарантией того, что Запад останется единым. Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно критиковал решение Оттавы и призывал не допустить возврат турбины российскому «Газпрому», так как это стало бы нарушением санкционного режима. В Германии в свою очередь выразили надежду, что благодаря возврату турбины поставки российского природного газа возобновятся на прежнем уровне.