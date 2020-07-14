Выход Великобритании из Евросоюза и пандемия коронавируса нанесли двойной удар по британскому высшему образованию. «Развод» привёл к тому, что европейские студенты потеряли не только право на льготное обучение, но и на финансовые кредиты. Текущая эпидемиологическая ситуация в стране, в свою очередь, заставила многие университеты перейти на удалённое обучение. Теперь Великобритании грозит не только потеря лидирующих позиций по числу иностранных студентов, но и миллионов фунтов, ежегодно поступавших в казну.

По данным Агентства по статистике высшего образования Великобритании, в период 2018/2019 года в стране обучались более 485 тысяч иностранных студентов. Из них 143 тысячи — это те, кто прибыл в Соединённое Королевство из стран Евросоюза. Ежегодно иностранные студенты приносили Великобритании более 5 млрд фунтов. Однако прогнозы на 2020/2021 год неутешительны: страна может практически полностью потерять студентов из Европы.

Причина заключается в том, что после выхода Великобритании из Евросоюза студенты стран объединения потеряли все льготы: теперь им придётся оплачивать полную стомость обучения. Согласно новым правилам, финансовые кредиты для получения высшего образования европейцам также больше недоступны. При этом увеличение платы за обучение для обучающихся из стран ЕС будет существенным: ранее средняя стоимость года в британском вузе составляла чуть более 9 тысяч фунтов (около €10 тысяч), теперь же, согласно расценкам для иностранных студентов, им придётся заплатить от 10 до 38 тысяч фунтов. Таким образом, средняя стоимость обучения вырастет более чем на 100%.

Согласно последнему исследованию образовательной платформы Study.eu, 84% студентов из стран Евросоюза не готовы поступать в британские университеты после отмены льгот. По прогнозам экспертов платформы, в текущем году Великобритания не досчитается 120 тысяч европейских студентов или 25% от числа всех иностранцев, желающих обучаться в университетах страны.

Paul Grover/Global Look Press

Ещё одной проблемой, которая может отпугнуть не только европейцев, но и абитуриентов из других стран мира, стало решение большинства британских вузов как минимум частично перейти на дистанционное обучение. По данным британской телерадиокорпорации ВВС, о таких планах заявили уже 89 высших учебных заведений страны из 137. Так, Кембриджский университет, один из старейших в королевстве, будет обеспечивать дистанционное обучение на протяжении всего учебного года. Манчестерский университет, Королевский университет Белфаста и другие вузы пока объявили лишь о планах на осенний семестр: возвращение в их стены будет возможно весной в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Великобритании.

Такой подход не встретил понимания как среди действующих студентов, так и среди тех, кто хотел бы пополнить их ряды. По мнению противников нововведения, дистанционная форма обучения предполагает меньший вклад со стороны преподавателей, чем очная, а значит, и плата за такие занятия должна быть меньше. В соцсетях уже насчитываются десятки петиций с требованием к британским вузам снизить стоимость обучения. Пока такие призывы не встретили понимания.

В то время как сфера высшего образования Великобритании готовится к кризису, в Германии, наоборот, надеются извлечь из этого выгоду. На данный момент страна занимает третье место по популярности среди европейских студентов (после Великобритании и Нидерландов). Этому способствуют возможность бесплатного обучения в немецких вузах и высокое качество образования. Препятствием для выхода в лидеры был языковой барьер: занятия в большинстве университетов проходили преимущественно на немецком.