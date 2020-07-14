Выход Великобритании из Евросоюза и пандемия коронавируса нанесли двойной удар по британскому высшему образованию. «Развод» привёл к тому, что европейские студенты потеряли не только право на льготное обучение, но и на финансовые кредиты. Текущая эпидемиологическая ситуация в стране, в свою очередь, заставила многие университеты перейти на удалённое обучение. Теперь Великобритании грозит не только потеря лидирующих позиций по числу иностранных студентов, но и миллионов фунтов, ежегодно поступавших в казну.
По данным Агентства по статистике высшего образования Великобритании, в период 2018/2019 года в стране
Причина заключается в том, что после выхода Великобритании из Евросоюза студенты стран объединения потеряли все льготы: теперь им придётся оплачивать полную стомость обучения. Согласно новым правилам, финансовые кредиты для получения высшего образования европейцам также больше недоступны. При этом увеличение платы за обучение для обучающихся из стран ЕС будет существенным: ранее средняя стоимость года в британском вузе составляла чуть более 9 тысяч фунтов (около €10 тысяч), теперь же, согласно расценкам для иностранных студентов, им придётся заплатить от 10 до 38 тысяч фунтов. Таким образом, средняя стоимость обучения вырастет более чем на 100%.
Согласно последнему исследованию образовательной платформы Study.eu, 84% студентов из стран Евросоюза
Ещё одной проблемой, которая может отпугнуть не только европейцев, но и абитуриентов из других стран мира, стало решение большинства британских вузов как минимум частично перейти на дистанционное обучение. По данным британской телерадиокорпорации ВВС, о таких планах
Такой подход не встретил понимания как среди действующих студентов, так и среди тех, кто хотел бы пополнить их ряды. По мнению противников нововведения, дистанционная форма обучения предполагает меньший вклад со стороны преподавателей, чем очная, а значит, и плата за такие занятия должна быть меньше. В соцсетях уже
В то время как сфера высшего образования Великобритании готовится к кризису, в Германии, наоборот,
После Brexit в стране стало появляться больше курсов, которые можно прослушать на английском, что частично позволит решить проблему. Повысить привлекательность немецкого образования должно и расширение грантов для иностранных студентов. В тоже время в вузах страны ждут наплыва иностранцев лишь к весеннему семестру: не все студенты
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