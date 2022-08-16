Европе предрекли подорожание газа до $4 тысяч к зиме «Газпром»: стоимость газа в Европе зимой превысит $4 тысячи за тысячу кубометров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если нынешняя тенденция роста цен на газ в Европе сохранится, то зимой он пробьет отметку в $4 тысячи, сообщает «Газпром» в Telegram. Отмечается, что стоимость голубого топлива на спотовом рынке в ЕС достигала $2,5 тысячи за килокуб. При этом, по данным компании, европейские газохранилища заполнены не целиком.

Отметим, что на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку $2500. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень в $4 тысячи за 1 тысячу кубометров, — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на 14 августа запасы газа в европейских хранилищах восполнены на 74,73%. «Для достижения уровня заполненности начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 23,8 миллиарда кубометров», — уточняет «Газпром».

Ранее сообщалось, что самое крупное газохранилище Великобритании возобновит работу этой осенью после закрытия в 2017 году по соображениям безопасности. Решение принято из-за кризиса с ценами на энергоресурсы в стране, которые значительно подорожали после введения санкций против России. Компания-оператор планирует в ближайшее время получить разрешение от правительства, а также согласовать сумму государственных субсидий.