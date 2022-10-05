Эстония призвала патрулировать подводные трубопроводы Глава Минобороны Эстонии Певкур призвал НАТО патрулировать подводные трубопроводы

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур предложил НАТО осуществлять контроль за подводными трубопроводами совместно с республикой, сообщает газета Zeit. По его словам, контроль должен касаться морской акватории из-за произошедшей аварии на «Северных потоках».

НАТО давно осуществляет air policing, воздушное патрулирование над Балтийским морем. Сейчас мы должны подумать о sub policing, то есть о подводном патрулировании, — призвал Певкур.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG, в свою очередь, охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила мнение, что госсекретарь Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли якобы рассказал о мотивах США и НАТО для уничтожения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В своей записи российский дипломат привела цитаты из выступления Блинкена.