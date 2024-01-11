«Еще хуже»: в Киеве оценили новую версию законопроекта о мобилизации Депутат Рады Федина: новая версия законопроекта о мобилизации еще хуже старой

Фото: МО Украины

Новая версия законопроекта о мобилизации, предложенного украинским правительством, хуже предыдущей, заявила в эфире телеканала «Прямой» депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» София Федина. По ее словам, документ подразумевает серьезные коррупционные риски. Кроме того, отметила политик, по данным Социального комитета, в нем есть часть норм, которые вообще не касаются темы законопроекта, но вмешиваются в личную жизнь потенциального мобилизованного.

Доработанная версия правительственного законопроекта еще хуже той, которая была представлена первоначально. Хуже — потому что выводы антикоррупционного и социального комитетов очень негативны, — пояснила депутат.

Депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз ранее заявила, что законопроект о новых правилах мобилизации на Украине и ужесточении ответственности для уклонистов, внесенный в Верховную раду, содержит нормы, противоречащие конституции. По словам политика, ее фракция настаивает на снятии таких норм. Она также высказала мнение, что пропрезидентское большинство в парламенте примет законопроект в первом чтении, однако депутаты при этом пообещают доработать документ ко второму чтению.

В течение 2023 года Киев внедрил или подготовил целый ряд новых методов мобилизации. В их числе: «смарт-мобилизация» через смартфоны; создание мобильных блокпостов, которые позволяют выдавать официальные повестки удаленно; постановка на учет и агитация женщин к мобилизации в ВСУ; облавы в местах скопления мужчин, таких как спортзалы и производства.