На Украине создадут мобильные посты для раздачи повесток Экс-депутат Рады Мосийчук: под Киевом появятся посты для раздачи повесток

Фото: МО Украины

Специальные мобильные блокпосты для проверки документов появятся в Киевской области, сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, там сотрудники военкоматов будут вручать украинцам повестки.

Будут оборудованы специальные блокпосты, на которых представители ТЦК (территориальных центров комплектования. — NEWS.ru) будут проверять документы, выписывать повестки, задерживать нарушителей воинского учета, — сообщил Мосийчук.

Ранее повестку получил настоятель кафедрального Крестовоздвиженского собора УПЦ в Ужгороде. Священник обратился к адвокатам, которые посчитали происходящее провокацией. Военкор Юрий Котенок уверен, что протоиерея Дмитрия Сидора из украинского Ужгорода решили мобилизовать, чтобы развалить последний приход УПЦ в городе. По словам корреспондента, на Украине многие обезумели настолько, что готовы поддерживать мобилизацию священнослужителей.

Также сообщалось, что сотрудники украинских военкоматов начали приходить в спортзалы Одессы. Там они вручают повестки посетителям и работникам. Также сотрудники военкоматов прошли с рейдами по спортзалам Киева, Днепропетровска, Ужгорода. Там посетителям и работникам учреждения тоже вручили документы о призыве.