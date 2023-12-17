Украинок будут ставить на учет в военкомат Депутат Рады Безуглая: женщин будут ставить на учет в военкомат на Украине

На Украине продолжают разрабатывать новый законопроект о мобилизации. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила в Telegram-канале, что, согласно поправкам, женщин будут ставить на учет в военкомат, также предлагается лишить отсрочки от армии всех полицейских.

Убираем право на отсрочку и ставим на военный учет: полицейских, сотрудников Бюро экономической безопасности и государственной пенитенциарной службы, — заявила Безуглая.

По словам нардепа, на время военного положения, которое сейчас действует на территории Украины, женщины наравне с мужчинами встают на воинский учет, а отсрочка полагается только беременным. Безуглая также добавила, что в стране планируется снизить призывной возраст с 27 до 25 лет. При этом она подчеркнула, что это только проект, военные внесли жесткие нормы, и сейчас в правительстве отрабатывается реалистичная модель.

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская ранее заявила о провале мобилизации на Украине. По ее словам, военные формирования складываются не за счет качества, а за счет количества. В частности, нардеп подчеркнула, что одной из проблем является возраст мобилизованных. Она считает, что мужчины старше 50 или даже 45 лет не смогут показать такую же физподготовку, как мужчины в возрасте 30–35 лет.