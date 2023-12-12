Украинские военкоматы начали ловить мужчин в спортзалах «Клименко.Тайм»: сотрудники военкоматов вручают повестки в спортзалах Одессы

Фото: МО Украины

Сотрудники украинских военкоматов начали приходить в спортзалы Одессы, сообщает Telegram-канал «Клименко.Тайм». Там они вручают повестки посетителям и работникам.

Также сотрудники военкоматов прошли с рейдами по спортзалам Киева, Днепропетровска, Ужгорода. Там посетителям и сотрудникам учреждения тоже вручили документы о призыве.

До этого повестку получил настоятель кафедрального Крестовоздвиженского собора УПЦ в Ужгороде. Священник обратился к адвокатам, которые посчитали происходящее провокацией. Военкор Юрий Котенок уверен, что протоиерея Дмитрия Сидора из украинского Ужгорода решили мобилизовать, чтобы развалить последний приход УПЦ в городе. По словам аналитика, на Украине многие обезумели настолько, что готовы поддерживать мобилизацию священнослужителей.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что переломить ход боевых действий Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет даже мобилизация остатков населения. По его словам, без западной техники нет смысла призывать людей. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в свою очередь сообщил, что ВСУ отправляют ограниченно годных призывников в штурмовые подразделения: в военкомате этим мужчинам обещают дать штабные и тыловые должности, но в военных частях нарушают все обещания.