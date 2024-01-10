Украинский депутат Фриз увидела в проекте мобилизации нарушение конституции

Фото: Vyacheslav Maevskiy/Russian Look/Global Look Press

Законопроект о новых правилах мобилизации на Украине и ужесточении ответственности для уклонистов, внесенный в Верховную раду, содержит нормы, противоречащие конституции, заявила в эфире телемарафона депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз. Она заявила, что ее фракция настаивает на снятии таких норм.

Мы настаиваем на снятии всех норм, которые содержат коррупционные риски, на снятии норм антиконституционных — там их многовато для одного законодательного акта, — сказала Фриз.

Она также высказала мнение, что пропрезидентское большинство в парламенте примет законопроект в первом чтении, однако депутаты при этом пообещают доработать документ ко второму чтению.

В течение 2023 года Киев внедрил или подготовил целый ряд новых методов мобилизации. В их числе: «смарт-мобилизация» через смартфоны; создание мобильных блокпостов, которые позволяют выдавать официальные повестки удаленно; постановка на учет и агитация женщин к мобилизации в ВСУ; облавы в местах скопления мужчин, таких как спортзалы и производства.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявлял, что распускать мобилизованных россиян нет нужды, а идеи об этом подбрасывают ЦРУ и ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины). По его словам, каждый военнообязанный гражданин РФ должен быть готов всегда выполнить поставленную задачу. До этого в соцсетях появились требования ротировать мобилизованных, некоторые родственницы бойцов выходили с пикетами.