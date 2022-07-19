Кива допустил убийство Баканова и Венедиктовой после увольнения Экс-депутат Рады Кива допустил ликвидацию Баканова и Венедиктовой как ненужных свидетелей

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иван Баканов

Иван Баканов и Ирина Венедиктова после отставки с постов главы СБУ и генпрокурора могут быть ликвидированы как местными, так и западными спецслужбами, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале. По его словам, они стали ненужными свидетелями всех теневых деяний киевского режима.

Венедиктова и Баканов после увольнения с занимаемых должностей стали ненужными свидетелями, носителями информации обо всех тех преступлениях и терактах, которые американское посольство, разведка МИ6 и режим Зеленского реализовывали через их структуры, — написал Кива.

Он отметил, что сейчас реализовать ликвидацию бывших чиновников гораздо проще, поскольку в стране продолжаются боевые действия.

Указы об отстранении от должностей Венедиктовой и Баканова президент Украины Владимир Зеленский подписал 17 июля. Свое решение он объяснил большим количеством уголовных дел о госизмене в отношении сотрудников ведомств, которые возглавляют указанные чиновники. Позже решение украинского лидера одобрила Верховная рада.