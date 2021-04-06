ЕС проверит соблюдение этических норм при испытаниях вакцины «Спутник V»

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) намерено проверить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на соответствие этическим и научным международным стандартам в ходе её клинических испытаний,
Решение о проверке эксперты ЕМА приняли после того, как до них дошли слухи, что участие в тестах некоторых «добровольцев» в реальности не было добровольным. В частности, сообщалось, что к испытаниям под давлением привлекались госслужащие и военные.
Кроме «этической» проверки агентство также изучит российское производство вакцины «Спутник V» на соответствие научным международным стандартам.
В декабре 2020 года Reuters
Ранее, как писал NEWS.ru, учёные из Соединённых Штатов проверили эффективность российской вакцины от коронавируса против южноафриканского штамма COVID-19. Для этого они изучили кровь жителей Аргентины, привитых препаратом. Эксперты пришли к выводу, что «Спутник V» менее эффективен в борьбе с этой мутацией заболевания. При этом учёные считают, что российский препарат сохраняет высокую эффективность в предотвращении тяжёлой формы COVID-19.