ЕС проверит соблюдение этических норм при испытаниях вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/39ee00a8-9778-11eb-aa8a-96000091f725_660.jpg Фото: Reuters

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) намерено проверить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на соответствие этическим и научным международным стандартам в ходе её клинических испытаний, сообщает The Financial Times.

Решение о проверке эксперты ЕМА приняли после того, как до них дошли слухи, что участие в тестах некоторых «добровольцев» в реальности не было добровольным. В частности, сообщалось, что к испытаниям под давлением привлекались госслужащие и военные.

Кроме «этической» проверки агентство также изучит российское производство вакцины «Спутник V» на соответствие научным международным стандартам.

В декабре 2020 года Reuters опубликовало расследование, в котором утверждалось, что среди 32 участников испытаний, с которыми беседовали журналисты, 9 человек заявили, что их вынудили участвовать в эксперименте.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные из Соединённых Штатов проверили эффективность российской вакцины от коронавируса против южноафриканского штамма COVID-19. Для этого они изучили кровь жителей Аргентины, привитых препаратом. Эксперты пришли к выводу, что «Спутник V» менее эффективен в борьбе с этой мутацией заболевания. При этом учёные считают, что российский препарат сохраняет высокую эффективность в предотвращении тяжёлой формы COVID-19.