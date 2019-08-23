https://static.news.ru/photo/69549a78-c5bf-11e9-a933-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Европейский союз предлагает России и США сесть за стол переговоров и обсудить вопросы, связанные с контролем над вооружениями, что в будущем позволит странам избежать новую гонку вооружений.

Мы приветствовали бы скорейший и активный диалог о будущем нового СНВ после 2021 года, — заявил РИА Новости уполномоченный чиновник в структурах ЕС.

Кроме того, ЕС призывал США и Россию добиваться дальнейшего сокращения их арсеналов.

Вашингтон 18 августа провёл первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которая была запрещена ДРСМД. При этом 21 августа исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти признался, что США работают над созданием гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещён.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин поручил Совбезу проанализировать уровень угрозы для РФ после испытаний Вашингтоном новой крылатой ракеты.