https://static.news.ru/photo/66ef24cc-c58f-11e9-be62-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил Совбезу проанализировать уровень угрозы для РФ после испытаний Вашингтоном новой крылатой ракеты.

Глава государства потребовал принять исчерпывающие меры по симметричному ответу.

Поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями США для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа, — сказал он.

Путин подчеркнул, что, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США развязали себе руки и теперь могут размещать запрещённые ракеты в любых точках мира, сообщает « Интерфакс ».

Не оставляет сомнения в том, каковы истинные замыслы США: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённых ракет, — подчеркнул Путин.

По словам президента, американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона.

Это затрагивает наши коренные интересы, ведь всё это находится вблизи российских границ, — пояснил Путин.

При этом российский лидер заявил, что Россия не хочет и не будет втягивать себя в затратную для её экономики гонку вооружений. Однако безопасность страны будет поддерживаться, сказал он.

Вашингтон провёл испытания ракеты, характеристики которой подпадают под действие ДРСМД, 19 августа. Запуск состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии. Дальность полёта устройства наземного базирования составила около 500 километров.

При этом Штаты считают, что это Москва «решила нарушить» Договор из-за возрастающих угроз вокруг своих границ,

Ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) теперь тоже находится в зоне риска из-за выхода США из ДРСМД, ранее писал News.ru.