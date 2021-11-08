ЕС предложил ввести санкции против авиакомпаний из-за кризиса на границе

Согласовать расширение режима санкций против властей Белоруссии на фоне ситуации на границе с Польшей призвала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также заявила о том, что будет рассмотрена возможность ввести санкции против авиакомпаний третьих стран.

По мнению главы Еврокомиссии, Белоруссия должна перестать подвергать жизни людей опасности, а использование мигрантов в политических целях недопустимо.

Я призываю государства — члены ЕС наконец одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку, — говорится в заявлении Урсулы фон лер Ляйен по ситуации на границе Польши и Белоруссии.

Также глава Еврокомиссии отметила, что организация на этом фоне работает также со странами, откуда прибывают мигранты.

ЕС рассмотрит вопрос о том, как ввести санкции, в том числе путём внесения в чёрный список, авиакомпаний третьих стран, участвующих в перемещении людей, — отметила еврочиновник.

Она заключила, что Еврокомиссия вместе с ООН и её спецучреждениями изучит возможности предотвращения гуманитарного кризиса в Донбассе.