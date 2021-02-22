ЕС допускает новые санкции против властей РФ из-за ареста Навального

https://static.news.ru/photo/5addd174-75e2-11eb-932c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский союз может ввести дополнительные санкции против российских властей из-за ареста политика Алексея Навального, меры не ограничиваются режимом защиты прав человека, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

По его словам, санкционные режимы Евросоюза обширны и каждый раз страны-члены выбирают один из многих вариантов.

В этом случае было принято решение использовать режим за права человека, чтобы ввести санкции в отношении тех, кто ответственен за развитие ситуации в связи с господином Навальным. Что не исключает, что если есть необходимость и политическое соглашение между странами-членами рассмотреть дальнейшие санкции, могут использоваться другие режимы, чтобы применить к другим физлицам или организациям, — подчеркнул он.

Представитель службы напомнил, что Европейский союз уже вводил санкции против российских властей за присоединение Крыма, войну на юго-востоке Украины и применение химического оружия, в том числе против Навального.

Поэтому дискуссии идут, и если решение о санкциях принимается, это решение, конечно, включает и рамки, в которых принимаются рестрикции, — передаёт РИА Новости.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Совет Европейского союза принял решение о введении санкций в отношении людей, которые причастны к осуждению политика Алексея Навального. По его словам, соответствующие меры должны быть приняты максимум в течение недели.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе. В числе предложенных лиц для внесения в список, по некоторым данным, могут фигурировать председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, писал NEWS.ru.