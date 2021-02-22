Евросоюз введёт санкции против людей, связанных с преследованием Навального

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Совет Европейского союза принял решение о введении санкций в отношении людей, которые причастны к осуждению политика Алексея Навального, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение, — сказал он.

По его словам, соответствующие меры должны быть приняты максимум в течение недели. Он отметил, что министры иностранных дел европейских стран решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.

Кроме того, главы МИД Евросоюза и Соединённых Штатов договорились тесно координировать свои действия по противодействию российским и китайским властям, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе. В числе предложенных лиц для внесения в список, по некоторым данным, могут фигурировать председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

18 января в московском аэропорту Шереметьево был арестован Алексей Навальный, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Позднее Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Политику заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.