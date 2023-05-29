Эрдоган спел после победы на выборах Эрдоган после победы на выборах начал выступление перед сторонниками в Анкаре с песни

Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

Победивший на президентских выборах Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал свое обращение к сторонникам в Анкаре с исполнения песни «Duyanlara Duymayanlara». Публика приветствовала Эрдогана после того, как он объявил о своей победе и поблагодарил народ за то, что поручили ему руководить страной в ближайшие пять лет.

Президент Турции заявил, что митинг собрал более 320 тысяч человек, из-за которых дорога от аэропорта до президентской администрации превратилась в огромный транспортный затор.

Реджеп Тайип Эрдоган стал победителем второго тура президентских выборов, набрав более 52% голосов, согласно заявлению главы Высшей избирательной комиссии Турции Ахмета Йенера. Окончательные результаты выборов ожидаются не ранее 1 июня.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что победа стала закономерным результатом работы Эрдогана, а также российский лидер высоко оценил вклад президента Турции в упрочнение дружественных отношений двух стран.

Проигравший выборы турецкий оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу выступил перед своими сторонниками после долгого молчания, его обращение к избирателям транслировало турецкое телевидение. В ходе речи политик пообещал продолжить оппозиционную деятельность. При этом он назвал прошедший второй тур голосования на президентских выборах «самым несправедливым избирательным процессом за последние годы».