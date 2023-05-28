Кылычдароглу выступил перед публикой после долгого молчания

Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Prees

Турецкий оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу выступил перед своими сторонниками после долгого молчания, его обращение к избирателям транслировало турецкое телевидение. В ходе речи политик пообещал продолжить оппозиционную деятельность. При этом он назвал прошедший второй тур голосования на президентских выборах «самым несправедливым избирательным процессом за последние годы».

Турция пережила самый несправедливый избирательный процесс за последние годы, — сказал Кылычдароглу.

Политик заявил, что «продолжит борьбу за демократию», и призвал своих сторонников оставаться сильными.

Я хочу, чтобы наши граждане, более 25 миллионов из которых проголосовали за меня, оставались сильными. Наш марш продолжается, мы здесь, — заявил Кемаль Кылычдароглу.

Голосование в Турции завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). После подсчета 99% голосов, нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган побеждает, набрав чуть более 52% голосов.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что победа стала закономерным результатом работы Эрдогана, а также российский лидер высоко оценил вклад президента Турции в упрочнение дружественных отношений двух стран.