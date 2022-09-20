Эрдоган призвал страны к мирному урегулированию конфликта на Украине

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал все страны мира поддержать мирные инициативы Анкары для дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Выступая на Генассамблее ООН, он отметил, что международному сообществу нужно найти выход из этого кризиса. По словам Эрдогана, его стоит искать в сфере дипломатии. Турецкий лидер считает, что такой подход будет рациональным, справедливым и реализуемым.

Все международные организации и государства мира призываем поддержать мирные инициативы Турции для того, чтобы урегулировать этот (на Украине. — NEWS.ru) спор раз и навсегда. Нам нужно найти выход из этого кризиса, а найти его можно будет только путем дипломатического решения, которое будет рациональным, справедливым и реализуемым, — заявил Эрдоган.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможность урегулирования конфликта на Украине политико-дипломатическим путем в настоящий момент не рассматривается. Так он прокомментировал заявление Эрдогана о том, что он не оставляет надежды на организацию встречи президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

12 сентября пресс-секретарь президента РФ уже выступал с похожим заявлением, сказав, что на текущий момент нет предпосылок для разговора Путина с Зеленским. По его словам, в Кремле не видят переговорной перспективы.