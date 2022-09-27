Энергоэксперт: санкции против Газпромбанка грозят Европе газовым эмбарго Энергоэксперт Юшков: отключение Газпромбанка от SWIFT грозит Европе газовым эмбарго

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции против Газпромбанка способны привести к прекращению поставок российского газа в Европу, поэтому его отключение от системы SWIFT равносильно введению газового эмбарго, заявил в интервью «Экономике сегодня» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, невозможность проведения платежей от Газпромбанка может грозить окончательным уходом компании из Европы.

При отключении от SWIFT возникнет вопрос, как провести платежи через Газпромбанк <...>. Теоретически можно оставить для Газпромбанка выборочный ручеек SWIFT, чтобы энергетические европейские компании могли выполнять платежи и получать за них из РФ газ <...>. Российская компания может не пойти европейцам навстречу <...>. Наш гигант вряд ли будет склонен идти на компромисс в ситуации, когда его подводят под санкции, — считает Юшков.

Энергоэксперт делает вывод, что «Газпром» может уйти в случае введения против него санкций, однако, по его словам, если в Европе «введут ограничения на свои рестрикции», поставки российских энергоресурсов можно будет сохранить.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт никогда не согласится с возможными санкциями Запада в отношении госкорпорации «Росатом» и компании «Газпром». Венгрия не поставит под угрозу инвестиции в сфере энергопоставок, отметил он.