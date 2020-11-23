Елизавета II запустила собственное производство джина

https://static.news.ru/photo/1109e824-2dcd-11eb-b7b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elizabeth II/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II запустила производство джина под брендом Sandringham Celebration Gin. Как пишут британские СМИ, это уже третий алкогольный бренд, запускаемый членами королевской семьи.

Напиток изготавливается на винокурне в поместье Елизаветы II на севере Норфолка. Он разливается в бутылки по 500 миллилитров и стоит 50 фунтов стерлингов (около 5 тыс. рублей), сообщает издание Daily Mail.

Букингемский дворец в июле также представил коллекцию джина Royal Collection Trust, а позже принц Чарльз стал выпускать этот же напиток под маркой Highgrove.

Как писал NEWS.ru, королева Великобритании в начале ноября впервые с начала пандемии появилась на публике в маске. Для посещения церемонии в Вестминстерском аббатстве, посвящённой столетию со дня захоронения Неизвестного воина, королева надела чёрные пальто, шляпу и перчатки. На ней была маска того же цвета с белой окантовкой.