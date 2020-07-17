Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана за сбор денег врачам

https://static.news.ru/photo/2671bd24-c84f-11ea-bdc2-fa163e074e61_660.jpg Том Мур Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II 17 июля 2020 года посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура. Пожилой мужчина собрал около 33 млн фунтов стерлингов (свыше $41 млн) для врачей островного государства, борющихся с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Captain Sir Tom Moore stands proudly with his family in the Quadrangle of Windsor Castle, following his Investiture ceremony.



Congratulations @captaintommoore pic.twitter.com/EJDkuuXlnJ — The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2020

Торжественную церемонию провели на территории Виндзорского замка, где Её Величество вместе с мужем — Принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским — с марта 2020 года соблюдают режим самоизоляции, передаёт пресс-служба Букингемского дворца.

Официальное мероприятие стало первым с начала пандемии COVID-19, прошедшим при участии 94-летней королевы. Впервые во время посвящения подданного Великобритании в рыцари соблюдалась социальная дистанция. Чтобы минимизировать риск инфицирования, церемонию провели на открытом воздухе — во дворе замка, а не в помещении. 100-летнему ветерану позволили приблизиться к Елизавете Второй ровно на столько, чтобы та смогла коснуться плеч пожилого человека мечом своего отца — короля Георга VI (1895-1952). Из-за почтенного возраста Тома Мура ему разрешили не преклонить колено перед главой государства.

Во время общения с прессой он пошутил — если бы отказался от ходунков и встал на колени — то уже не смог бы подняться. Накануне отставной капитан удостоился почётного звания полковника ВС Великобритании. Во время Второй мировой он служил в Индии и Бирме.

Мур стал знаменитым на всю страну после того, как объявил о сборе средств для нужды Национальной системы здравоохранения (NHS) Соединённого Королевства. Чтобы привлечь внимание, он разместил в Сети снимок, на котором он гуляет на ходунках вокруг своего небольшого сада в округе Марстон-Мортей, в графстве Бедфордшир (Англия). Мужчина собирался сделать 100 кругов (по числу прожитых лет). Длина каждого — 25 метров. Однако на достигнутом ветеран не остановился, обойдя участок земли 200 раз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что королева Великобритании Елизавета II провела виртуальный рум-тур по Букингемскому дворцу. Фотографии резиденции изнутри появились в аккаунте королевской династии. Экскурсия прошла в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки. Обычно королевская семья приглашает посетителей во дворец летом.

Подписчики династии увидели Белую гостиную, в которой находится люстра с золотыми подсвечниками и пианино с позолотой, изготовленное по личному заказу королевы Виктории в 1856 году. В гостиной есть секретный вход, спрятанный за зеркалом и шкафом.