«Элита в панике»: на выборах в Германии победила пророссийская партия Как успех крайне правых может изменить политику Германии в отношении России

Фото: Martin Schutt/AP/TASS

Роберт Зессельман (в центре) стал первым в истории главой администрации от «Альтернативы для Германии»

Германия шокирована сенсационными итогами голосования на востоке страны. Представитель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») впервые в истории победил на местных выборах в ФРГ. В воскресенье 25 июня главой округа Зоннеберг в земле Тюрингия избрали 50-летнего юриста Роберта Зессельмана. Он опередил действующего главу администрации от христианских демократов. Станет ли этот успех началом побед крайне правых на выборах более высокого уровня, изменит ли политику Германии, в том числе в отношении России, — в материале NEWS.ru.

Что случилось на выборах

Во втором туре выборов ландрата (главы округа) Зоннеберга в южной Тюрингии кандидат «АдГ» 50-летний юрист Роберт Зессельман набрал 52,8% голосов. Его соперник от Христианско-демократического союза, действующий глава администрации Юрген Кёппер получил 47,2%. При этом за Кёппера агитировали все остальные политические силы — и «Зеленые», и социал-демократы, и либералы, и даже «Левые». Но безуспешно.

Директор Мемориального фонда Бухенвальда Йенс-Кристиан Вагнер назвал результаты выборов позором. «Не все, кто голосовал за Роберта Зессельмана, были правыми экстремистами и расистами, — написал Вагнер в соцсетях. — Но каждый избиратель „АдГ“ сознательно голосовал за партию, ядро которой включает расизм, антисемитизм и враждебность к демократии». Обеспокоенность также выразил Центральный совет евреев Германии. "Первое избрание кандидата от "Ад"Г на исполнительный пост шокируют меня», — признал его председатель Йозеф Шустер.

«АдГ» уже имеет крупную оппозиционную фракцию в бундестаге, но успех Зессельмана — первая безусловная победа крайне правых на местах, зримое подтверждение роста популярности партии, который ранее уже регистрировали соцопросы. В начале июня «Альтернатива для Германии» стала второй по популярности партией в Германии. По результатам опроса Deutschlandtrend, «АдГ» могла бы сейчас рассчитывать на 18% голосов избирателей. Это лучший результат в истории политического объединения.

Почему «Альтернативу» считают пророссийской партией

«АдГ» продвигает идеи немецкого национализма, правого популизма, евроскептицизма, национального консерватизма и социального консерватизма. Партия также выступает против ислама, коммунизма, феминизма и иммиграции. В силу своей ориентации на традиционные ценности представители «АдГ» симпатизируют курсу российского президента Владимира Путина. Поэтому в Германии и Евросоюзе в целом «Альтернативу» воспринимают как пророссийскую политическую силу.

«Конечно, по сравнению с „Зелеными“, христианскими демократами и свободными демократами они — пророссийская сила. Но в действительности „Альтернатива“ — проевропейская сила, которая просто видит политику Европу по-другому, чем остальные партии. И в связи с этим они в чем-то сближаются с Москвой», — пояснил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар.

Фото: Martin Schutt/dpa/TASS Выборах в округе Зоннеберг принесли общегерманскую сенсацию

Почему вся Германия обсуждает победу Зессельмана

По словам Александра Рара, политические перспективы крайне правых всерьез беспокоят официальный Берлин.

«Это знаковое событие, что „Альтернатива для Германии“ начинает сильно выигрывать. На федеральном уровне для многих это тревожный сигнал», — сказал он NEWS.ru.

Политолог отмечает, что сейчас в германских политических кругах есть две реакции на успех крайне правых. С одной стороны, «Зеленые» и либералы «бесстыдно требуют запретить партию, чтобы она не мешалась под ногами». «С демократией такая реакция ничего общего не имеет», — говорит Рар.

С другой стороны, «некоторые политики предлагают консерваторам объединиться, возникают разговоры о коалиции чуть ли не на федеральном уровне», отмечает политолог.

Сможет ли «АдГ» победить на федеральном уровне

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов уверен, что ни о каких коалициях с участием «Альтернативы для Германии» не может идти речи, пока партия не определится со своим политическим позиционированием. В частности — не откажется от поддержки со стороны сторонников главы парламентской группы «АдГ» в Тюрингии, создателя крайне правого крыла партии Бьорна Хёке.

В 2020 году он был признан экстремистом и официально находится под наблюдением немецких спецслужб. Между тем Хёке реально претендует на лидерство в «АдГ».



«Стоит вопрос, что они будут делать с Хёке. Если он сейчас сместит Тино Хрупаллу и Алис Вайдель (сопредседателей партии и фракции „АдГ“ в бундестаге соответственно. — NEWS.ru), а он намерен сделать это в 2024 году, то партия станет нерукопожатной. Во главе с Хёке шансов у партии нет», — пояснил Владислав Белов NEWS.ru.

Однако у Хёке очень сильны позиции в партии, «поэтому от него „АдГ“ отказаться не может». Так что она может претендовать на победу на региональных выборах, но на федеральном и общеевропейском уровне будет оставаться в изоляции. «Пока у нее нет никаких шансов войти в правительство», — подчеркнул Белов.

Фото: Heiko Rebsch/dpa/Global Look Press Глава парламентской группы «Альтернативы» в Тюрингии Бьорн Хёке претендует на лавры лидера партии. Но его репутация слишком скандальна

Если бы руководству «АдГ» удалось избавиться от Хёке, она потеряла бы часть радикальных сторонников, но стала бы «нормальной центристской правой партией». В этом случае «АдГ» сможет реально побороться за победу даже на федеральных выборах, считает германист.

«Согласно опросам, 70% электоральной предпочтений — именно протестное голосование. Единственная партия, которая собирает протестные голоса, это „Альтернатива для Германии“. Раньше это была Левая партия, но она становится маргинальной», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Как сейчас «АдГ» может влиять на политику Берлина

По оценкам Александра Рара, «Альтернатива для Германии» сейчас имеет поддержку 30% населения. Даже если она не сможет победить на федеральном уровне, то и победы на выборах в землях, прежде всего, в бывшей ГДР — Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге (они пройдут в 2024 году), позволят ей влиять на политику Берлина. Партии, победившие на выборах в региональные парламенты, формируют бундесрат, который в Германии выполняет роль верхней палаты парламента.

«Если „Альтернатива“ сможет победить на земельных выборах, то сможет влиять на политику федерального правительства. Там у ее представителей появятся политические голоса, которые по Конституции позволяют корректировать политику центра», — пояснил политолог. Однако даже в этом случае не стоит рассчитывать, что политика Германии в отношении России и конфликта на Украине быстро изменится.

«Мы видим постепенный рост популярности „АдГ“ в Германии, мы видим, что там есть пророссийские силы. Но они не за вооруженный конфликт, а за то, чтобы найти мирное решение в Донбассе. Они просто не хотят доводить состояние дел между Германией и Россией до войны. Но „Альтернатива для Германии“ пока ни на что не влияет. Если они просто войдут в парламенты на земельном уровне, они еще далеко не будут влиять на федеральном, чтобы каким-то образом изменить внешнюю политику. Так быстро это не произойдет», — заключил Александр Рар.

Ранее европейское издание Politico предупредило, что в Центральной Европе может сформироваться блок пророссийски настроенных государств, а именно — Австрии и Словакии, которые присоединятся к позиции Венгрии, последовательно критикующей антироссийские санкции (но голосующей за них).

Фото: Heiko Rebsch/dpa/Global Look Press «Мы любим демократию», — гласил лозунг на июньском митинге партии в Тюрингии

Что говорят в самой «Альтернативе»

Успехи «Альтернативы для Германии» связаны с ошибками правящей коалиции. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат бундестага из фракции «АдГ» Ойген Шмидт.

«Последние успехи „Альтернативы“ обусловлены в значительной мере многочисленными ошибками правящей коалиции: рекордная инфляция, рецессия немецкой экономики, высокие цены на энергоносители вследствие безумной энергетической политики, засилие экологической повестки, а также многочисленные риски, связанные с поддержкой конфликта на Украине. При этом правительство пока еще не готово ни по одному из пунктов изменить свой политический курс и продолжает терять поддержку избирателей», — заявил Ойген Шмидт NEWS.ru.

По мнению депутата, победа Роберта Зессельмана в ландрате округа Зоннеберг «открывает новую страницу в истории успехов партии». До сих пор она была представлена в Европарламенте, в бундестаге и в земельных ландтагах (парламентах).

«„Альтернатива“ начинает прибирать власть к рукам на местах. Этот локальный успех связан с общим ростом ее популярности среди избирателей. По последним опросам, она уверенно закрепилась на втором месте, обогнав все партии правящей коалиции. Для Германии это стало настоящей сенсацией. А в землях бывшей ГДР „АдГ“ и вовсе вырвалась на первое место, что в преддверии выборов в следующем году в трех восточных землях (в ландтаги Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга. — NEWS.ru) становится настоящей головной болью для правящих элит. Ведь в случае победы „Альтернатива“ сможет сама выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра», — отметил Шмидт.

Собеседник NEWS.ru считает, что правящие элиты «пребывают в панике». Именно поэтому власти начали через СМИ осторожно прощупывать общественное мнение на предмет возможного запрета «Альтернативы». Однако они «пока не могут решиться на подобный шаг, опасаясь широких общественных волнений».

Читайте также:

Я не собираюсь меньше мыться: депутат бундестага о газовом кризисе в ФРГ

«Это будет катастрофа»: новый блок пророссийских стран испугал Европу

В бундестаге раскритиковали планы поставлять Украине боеприпасы с ураном