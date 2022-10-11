На востоке Германии прошли митинги против антироссийских санкций

Фото: Martin Schutt/dpa/globallookpress.com

Около семи тысяч демонстрантов вышли на улицы в более чем 15 городах Германии 10 октября, сообщило немецкое информагентство dpa. Среди призывов были требования доступной стоимости жизни, прекращения поставок оружия на Украину, мирных переговоров и отмены санкций против России.

Демонстранты в Магдебурге пришли в том числе с плакатами, на которых стояли призывы "Остановите ложь о поставках газа", "Мы не спасем весь мир" и "Остановите взрывной рост цен ради мира, свободы и процветания. Также демонстрации в этот день прошли в землях Тюрингия и Саксония, а также в земле Саксония-Анхальт, где число участников превысило тысячу человек.

Ранее акции протеста с требованием отменить санкции против России прошли в субботу, 8 октября, в Берлине. Участники акции также протестовали против роста цен и требовали прекратить поставки оружия Украине, выступая за мирные переговоры для прекращения конфликта. Протестующие держали плакаты с надписями «Я хочу российские нефть и газ», «Тот, кто молчит сегодня — замерзнет завтра», а также с призывами к отставке правительства. Некоторые митингующие держали плакаты с надписями на русском языке: «Мир и дружба с Россией».

Организатором акции стала партия «Альтернатива для Германии». Митинг прошел под лозунгом «Наша страна превыше всего». По данным полиции, в акции участвовали восемь тысяч человек. Один из лидеров партии в своем выступлении обвинил правительство Германии в «войне против собственного народа» из-за негативного влияния введенных против России санкций, а также призвал к отставке министра экономики Роберта Габека и его однопартийцев.