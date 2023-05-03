В Германии раскритиковали поставки ВСУ боеприпасов с ураном Партия бундестага «АдГ» обратилась к правительству ФРГ с критикой поставок ВСУ боеприпасов с ураном

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боеприпасы с обедненным ураном, которые планирует поставлять ВСУ Великобритания, нанесут вред экологии и здоровью населения, считает парламентская фракция бундестага «Альтернатива для Германии» (АдГ). С критикой этого решения представители партии обратились к правительству ФРГ, сообщает Lenta.ru.

Критики использования урановых боеприпасов указывают на ущерб, наносимый людям и окружающей среде, который заключается в развитии рака и врожденных дефектов, — уточняют авторы.

Обращение «Урановые боеприпасы: планируемая поставка Великобританией в Украину и возможные последствия для людей и окружающей среды» подписали депутаты Петр Быстрон, Штеффен Котре, Ойген Шмидт, Тино Хрупалла, Маркус Фронмайер, Александр Гауланд, Штефан Койтер, Маттиас Моосдорф, Рене Спрингер и Йоахим Вундрак. Они отметили, что урановые боеприпасы в том числе применялись в югославских войнах, в Косово и в обеих иракских войнах. Депутаты уточнили, что такие боеприпасы плотнее стали.

Депутаты партии обратились к правительству с рядом вопросов. Они уточнили, существует ли сформировавшееся мнение относительно поставки, а также проведены ли соответствующие исследования воздействия боеприпасов с обедненным ураном на здоровье людей.

Осудит ли федеральное правительство запланированную поставку британцами урановых боеприпасов на Украину или поддержит отказ нашего британского партнера? — уточняют депутаты.

В ООН ранее обеспокоились получением Украиной снарядов с обедненным ураном от Великобритании. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак объяснил, что организацию волнует применение подобных боеприпасов в любой точке мира.