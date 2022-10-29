Экс-посол Украины назвал немецкого политика слугой Путина Экс-посол Украины в ФРГ Мельник назвал немецкого депутата Люкассена слугой Путина

Фото: MFA of Ukraine

Андрей Мельник

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал в Twitter немецкого депутата от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Рюдигера Люкассена слугой президента России Владимира Путина. Таким образом он отреагировал на публикацию немецкого политика, в которой тот отметил, что Киев ежемесячно просит у ФРГ 500 млн и при этом отказывается вести переговоры с Москвой.

«Украина требует от Германии 500 миллионов субсидий ежемесячно. При этом Украина отказывается от „вмешательства“ ради переговорного процесса. Так что Германия должна заплатить и терпеть Андрея Мельника. Так не пойдет. Кто платит также определяет, что будет приготовлено». Ах да, вы все в АдГ — слуги Путина, и должны меня терпеть, — ответил Мельник.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с поста посла в Германии. По версии New York Times, он освобожден от должности после того, как разозлил Берлин высказываниями о пособнике Третьего рейха Степане Бандере. Издание сообщало, что в современной Германии очень аккуратно относятся к своей истории, резко осуждают все преступления, которые ранее совершили немецкие нацисты, а также свято чтят память всех жертв холокоста.

На фоне этого высказывания посла Украины о том, что пособник нацистов Степан Бандера был «борцом за свободу», звучат по меньшей мере странно, отмечали авторы публикации. По мнению журналистов, именно эти слова стали той самой красной линией для ФРГ, через которую переступать было просто нельзя.