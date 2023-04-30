Экс-разведчик США рассказал, что «сломало хребет» ВСУ Экс-разведчик США Риттер: битва за Артемовск «сломала хребет» ВСУ

Фото: МО Украины

Битва за Артемовск «сломала хребет» Вооруженным силам Украины, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty. По его словам, после нее конфликт может перейти на новый этап из-за потерь киевской армии.

Битва при Артемовске сломала хребет украинской армии, и я не представляю, как украинцы смогли бы провести еще одно подобное сражение, — сказал Риттер.

Бывший офицер отметил, что ВСУ исчерпали все свои ресурсы, в том числе личный состав и боеприпасы. По его словам, битву под Артемовском в будущем будут называть переломным событием в конфликте.

Риттер отметил, что на Украине не осталось укреплений, похожих на этот населенный пункт.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали, что им осталось преодолеть около 1,5 км через городскую застройку для полного освобождения Артемовска. Они отметили, что линия фронта приближается к западным окраинам города.

30 апреля представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ и Южной группировки войск взяли под контроль еще четыре квартала в западной части Артемовска. Он добавил, что за сутки в районе города авиация совершила четыре вылета, а артиллеристы выполнили 61 огневую задачу.