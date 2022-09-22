Экс-президент Южной Осетии оказался в эпицентре удара по Донецку WarGonzo: экс-президент Южной Осетии Бибилов находился в Донецке во время удара ВСУ по центру города

Фото: vk.com/ai_bibilov

Бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов

Бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов находился в эпицентре удара украинских военных по Донецку, сообщает Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo. В результате обстрелов он не пострадал. По мнению политика, силы Донецкой Народной Республики и России не должны оставлять данный «террористический акт» без ответа.

Это чудовищно, это большая трагедия, уверен, ни Донецкая Народная Республика, ни Россия не оставит это без ответа. Я не знаю чем они себя мотивируют, когда обстреливают рынки, магазины, это действительно чудовищные люди, — поделился он своими мыслями.

По его мнению, украинские войска целенаправленно наносят масштабные удары по территориям, находящимся под контролем ВС РФ, с целью запугать россиян, подлежащих частичной мобилизации. Однако политик считает, что данные действия только способствуют скорейшей мобилизации населения России.

Ранее в полдень мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что центр города подвергся обстрелу. Зафиксированы попадания в районе городской администрации по улице Артема и около Крытого рынка в Ворошиловском районе. Градоначальник добавил, что в результате ударов по рынку есть жертвы: согласно предварительной информации, погибло как минимум пять человек.