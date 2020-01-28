https://static.news.ru/photo/781382ac-41e0-11ea-a797-fa163e074e61_660.jpg Альберт II Фото: Nicolas Lambert/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший король Бельгии Альберт II признал себя отцом 51-летней художницы Дельфины Боэль после ДНК-теста, который он вынужден был сделать под угрозой крупного штрафа.

Дельфина родилась в 1968 году. Женщина почти все своё детство считала своим отцом промышленника Жака Боэля, за которым была замужем её мать. Только в 1985 году она узнала правду. Широкой общественности о внебрачной дочери короля стало известно в 1999 году из неофициальной биографии его жены королевы Паолы, которую написал журналист Марио Даннилс.

Как пишет «Страна.ua», художница пыталась встретиться с Альбертом II неофициально, но тот не хотел её видеть, отказался ее видеть.

В 2013 году Альберт II отрекся от престола по состоянию здоровья и потерял юридическую неприкосновенность. Только после этого Дельфина Боэль добилась анализа ДНК на отцовство.

По словам адвоката Боэль Марка Уйттендале, признание отцовства принесло его клиентке облегчение, но не залечило её эмоциональную травму. Теперь женщина может претендовать на восьмую часть наследства бывшего 85-летнего короля, которое оценивается в 200-300 млн евро.

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