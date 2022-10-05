Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский приговорил украинцев к смерти Бывший депутат Рады Кива: Зеленский отказом от диалога с Путиным приговорил народ к смерти

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Владимир Зеленский

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, отказавшись от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, приговорил к смерти граждан страны. Теперь Киев ожидают огромные потери, отметил он в Telegram.

Мой народ приговорили к смерти, — считает Кива.

Он добавил, что решение Зеленского обрекает Украину на кровопролитные военные действия «до последнего украинца».

Невозможность проведения переговоров с Путиным на Украине закрепили в документе — Зеленский подписал соответствующий указ, вводящий в действие решение республиканского Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее стало известно, что Украина не будет проводить никаких мирных переговоров с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин, заявил 30 сентября Владимир Зеленский. При этом он подчеркнул, что если власть в России сменится, то он готов вести диалог.