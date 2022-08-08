Экономист обвинил Евросоюз в эскалации энергетического кризиса в Азии Экономист Михеев обвинил Евросоюз в эскалации энергетического кризиса в Азии

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Евросоюз стремится к топливной независимости от России, поэтому перекупает сжиженный природный газ, провоцируя энергетический кризис в развивающихся странах Азии, заявил экономист Александр Михеев. Он считает, что Москва стала свидетелем начала настоящей «войны» за топливо, пишет «Экономика Сегодня».

По сути, мы сейчас стали свидетелями реальной войны за газ, не только за российский, но и за мировой. Евросоюз поставил цель — снизить зависимость от топлива РФ, при этом заполнить газовые хранилища минимум на 80% к ноябрю. Конечно, европейцев не особо волнует азиатский вопрос, и никто не будет думать о том, что в Азии из-за перекупки газа Союзом начинается энергокризис, — заявил Михеев.

По его словам, повышение стоимости газа во всем мире приводит к тому, что азиатские страны не могут покупать топливо по цене в, например, $2 тысячи за кубометр. В таком случае, пояснил экономист, голубое топливо направляется в основном в обеспеченные страны Европы. Михеев уточнил, что закупка энергоресурсов по такой цене невыгодна и для европейцев, так как они переплачивают примерно в два раза.

Ранее экономист Александр Данилов заявил, что Европа не сможет заменить российский газ американским СПГ, потому что он стоит на порядок выше, к тому же нельзя четко определить сроки поставок этого горючего. Он уточнил, что в ряде европейских стран местные предприниматели уже понесли серьезные потери из-за нехватки энергоресурсов.