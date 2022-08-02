Экономист объяснил, почему Европе не удастся заменить российский газ на СПГ Экономист Данилов: стоимость СПГ на порядок выше российского голубого топлива

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Европа не сможет заменить российский газ американским СПГ, потому что он стоит на порядок выше, к тому же нельзя четко определить сроки поставок этого горючего, заявил экономист Александр Данилов. Он уточнил, что в ряде европейских стран местные предприниматели уже понесли серьезные потери из-за нехватки энергоресурсов, пишет «Экономика Сегодня».

Нужно четко понимать, что сниженный природный газ не является спасением для стран, которые привыкли получать голубое топливо по трубопроводам. Причин несколько: во-первых, СПГ на порядок дороже привычного газа, во-вторых, поставки танкерами — это всегда лотерея. Неизвестно, когда прибудет топливо и прибудет ли вообще, — заметил Данилов.

Он уточнил, что газ используется при производстве большинства товаров, удобрений или, например, технологий, поэтому европейские бизнесмены уже серьезно пострадали из-за высоких цен на энергоресурс несмотря на то, что отопительный сезон еще даже не начался. Данилов подчеркнул, что Россия была и остается ответственным поставщиком газа. В связи с этим экономист предположил, что «Газпром» согласится сотрудничать с европейскими странами при условии, что они будут платить за газ в рублях.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что Украина запросила у американцев сжиженный природный газ (СПГ) по программе ленд-лиза, однако даже при желании Штатов помочь Киеву топливо из США не сможет попасть на территорию страны. Он считает, что основная проблема заключается в том, что Турция не захочет пропускать танкеры с топливом через Босфор.