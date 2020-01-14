https://static.news.ru/photo/f34d69da-36b2-11ea-a162-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в 2020 году хочет сбросить вес, однако не намерен участвовать во флешмобе Veganuary (происходит от слияния слов Vegan и January) — переходить на веганство в январе.

Я думал об этом, но это требует столь много концентрации. Снимаю шляпу перед веганами, которым удаётся с этим справиться, — заявил политик в интервью BBC TV.

Премьер Великобритании отметил, что веганы не могут есть сыр. По словам Джонсона, это является преступлением против любителей этого молочного продукта.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что решившим полностью перейти на потребление растительных продуктов взрослым людям необходимо подобрать правильный рацион питания, писал NEWS.ru.