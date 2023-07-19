Cтраны ЕС призвали продлить запрет на ввоз украинского зерна Граничащие с Украиной страны ЕС призвали ЕК продлить запрет на ввоз ее зерна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия призвали Еврокомиссию продлить запрет на ввоз на территорию сообщества украинского зерна, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского хозяйства Польши Роберта Телюса. Они просят оставить ограничение в силе до конца текущего года.

На нашей встрече мы подписали общую позицию пяти стран, касающуюся в первую очередь продления запрета ввоза четырех видов зерна. Ограничения, которые ввела Европейская комиссия в отношении этих четырех видов зерна принесли неожиданно положительный эффект, — сказал министр.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, заявил, что в случае отказа ЕК продлить запрет Варшава сделает это самостоятельно.

Или Европейская комиссия согласится на выработку общего регулирования, которое продлит этот запрет, или мы сделаем это сами, — сказал глава польского правительства.

Он подчеркнул, что власти страны твердо придерживаются политики поддержки своих аграриев.

Еврокомиссия ввела запрет на импорт украинского зерна в ЕС в апреле. Срок его действия истекает 15 сентября.

Ранее профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак заявил, что Польшу ожидает «крах», если ЕК не продлит действие запрета на ввоз украинского зерна. Он отметил, что за первые четыре месяца текущего года объем импорта зерна в Польшу из соседней страны в 610 раз превысил прошлогодний показатель.