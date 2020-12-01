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Европа

Число жертв наезда автомобиля на пешеходов в Германии возросло вдвое

18:20, 01 декабря 2020 10
Фото: Harald Tittel/Global Look Press

Количество погибших в результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трире возросло до четырёх. Ранее сообщалось о двух погибших.

Инцидент произошёл несколько часов назад. Количество пострадавших в результате ДТП пока точно не установлено. По словам бургомистра Трира Вольфрама Лайбе, их не менее 15.

В числе жертв инцидента есть ребёнок, сообщает телеканал N24.

В Трир направились премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер и глава земельного МВД Роджер Левенц.

Ранее NEWS.ru писал, что в местной полиции подтвердили задержание виновника происшествия. Найдена также его машина. О водителе известно только то, что ему 51 год и он является гражданином Германии. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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