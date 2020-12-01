Число жертв наезда автомобиля на пешеходов в Германии возросло вдвое

Количество погибших в результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трире возросло до четырёх. Ранее сообщалось о двух погибших.
Инцидент произошёл несколько часов назад. Количество пострадавших в результате ДТП пока точно не установлено. По словам бургомистра Трира Вольфрама Лайбе, их не менее 15.
В числе жертв инцидента есть ребёнок,
В Трир направились премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер и глава земельного МВД Роджер Левенц.
Ранее NEWS.ru писал, что в местной полиции подтвердили задержание виновника происшествия. Найдена также его машина. О водителе известно только то, что ему 51 год и он является гражданином Германии. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.