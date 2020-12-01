Число жертв наезда автомобиля на пешеходов в Германии возросло вдвое

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В полиции немецкого Трира подтвердили, что водитель, врезавшийся в толпу пешеходов в центре города, задержан. Обнаружен также его автомобиль.

Пресс-служба ведомства сообщила в Twitter, что точных данных о количество жертв ДТП и пострадавших пока нет. Кроме того, местных жителей попросили воздержаться от поездок в район происшествия. О причинах и...