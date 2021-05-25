Чешское посольство в России уволило 71 местного работника

https://static.news.ru/photo/41a88746-bde8-11eb-818d-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Чешское посольство в Москве к настоящему моменту уволило 71 местного работника в ходе сокращения дипломатической миссии на паритетных началах с Россией. Об этом в разговоре с журналистами рассказала представитель МИД республики Эва Давидова, передаёт РИА Новости.

По её словам, уже 71 нанятый на месте сотрудник посольства, Чешского центра и Чешского дома получил извещение об увольнении. К концу мая работы лишатся ещё восемь человек. Следовательно, в общей сложности уволят 79 сотрудников.

Количество остающихся местных работников в соответствии с решением российской стороны составит 19 человек, — подчеркнула Давидова.

Ранее РФ утвердила список недружественных стран. В него вошли два государства: США и Чехия. В этой связи на них распространяются положения указа президента «О применении воздействия на недружественные действия иностранных государств».

Причиной конфликта с Чехией стало обвинение со стороны Праги о причастности Москвы к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Чешские власти выслали из страны 18 сотрудников российского посольства.

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька не знает, как может отразиться на деятельности диппредставительства решение Москвы о внесении страны в список недружественных государств. Об этом дипломат рассказал в интервью чешскому радио.