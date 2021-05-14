Посол Чехии оценил внесение страны в список недружественных

https://static.news.ru/photo/f2a46d6c-b5e1-11eb-a614-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: tmbw.ru

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька не знает, как может отразиться на деятельности диппредставительства решение Москвы о внесении страны в список недружественных государств. Об этом дипломат рассказал в интервью чешскому радио.

По словам Пивоньки, в посольстве будут ждать российской реакции.

Они должны нам, собственно, объяснить, что в практической деятельности посольства и генеральных консульств Чехии в России в будущем это должно означать, — сказал посол.

Ранее РФ утвердила список недружественных стран. В него вошли два государства: США и Чехия. В этой связи на них распространяются положения указал президента «О применении воздействия на недружественные действия иностранных государств».

Причиной конфликта с Чехией стало обвинение со стороны Праги о причастности Москвы к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Чешские власти выслали из страны 18 сотрудников российского посольства.

В свою очередь Россия объявила персонами нон-грата 20 чешских дипломатов, заявив, что предъявленные претензии абсурдны и возмутительны.