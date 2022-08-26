Чехия предложила ЕС приостановить упрощённый визовый режим для россиян

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Чехия предложила приостановить упрощённый визовый режим для россиян и белорусов после того, как ЕС отказался ограничивать выдачу виз гражданам РФ.В этом случае, полагает Прага, получение виз станет дороже, сложнее и дольше, пишет Bloomberg.

Инициативу озвучил глава МИД республики Ян Липавский. Если его предложение будет принято, то россияне и белорусы могут по-прежнему подавать заявления на получение виз, но для этого им понадобится большее число документов, увеличится время их рассмотрения, а сбор вырастет с €35 до €80.

Своё предложение Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, вынесет на обсуждение на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится в Праге на следующей неделе. Инициатива Чехии должна стать более мягкой альтернативой полному запрету на выдачу виз россиянам и белорусам, который предлагали страны Балтии.

Предложение прибалтийских стран не было поддержано рядом стран, в том числе теми, чья экономика зависит от туризма. К тому же, Брюссель указал на невозможность принятия таких решений на уровне союза. Визовый кодекс не предусматривает прекращение выдачи краткосрочных виз.

Чиновники ожидают в Праге ожесточённых дебатов, так как полагают, что Германия, Австрия и некоторые южноевропейские страны выступят против приостановки упрощённого визового режима. Однако, уточняет агентство, никаких официальных заключений на этой встрече сделано не будет. Для принятия каких-либо мер потребуются недели.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин выступит против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Конфликт на Украине не является «войной россиян», а страны ЕС должны думать о тех гражданах России, которые «хотят сбежать на свободу», считает немецкий чиновник.