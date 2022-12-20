Цена газа в Европе выросла почти до $1260 после пожара в Чувашии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена газа в Европе подскочила почти до $1260 за 1 тысячу кубометров на новостях о взрыве на газопроводе в Чувашии, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня превышает 5%.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1 258 за тысячу кубометров, или €114,325 за мегаватт-час.

Пожар произошел под Чебоксарами между деревней Кюльхири и селом Калинино. Очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени. В пресс-службе МЧС по Чувашской области сообщили, что причиной инцидента послужила утечка газа на подземном газопроводе рядом с деревней Ямбахтино Вурнарского района. Сейчас загоревшийся участок газопровода перекрыт.

Впоследствии на сайте Государственного комитета Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям появилась информация, согласно которой при пожаре пострадал один человек. О погибших не сообщалось: в то же время Telegram-канал Mash сообщил о гибели трех человек в ходе инцидента. По его данным, это газовики, ремонтировавшие трубу.