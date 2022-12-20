Очевидцы опубликовали кадры крупного пожара на газопроводе под Чебоксарами

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Под Чебоксарами между деревней Кюльхири и селом Калинино произошел сильный пожар. Очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени. По предварительным данным, горит участок газопровода. В пресс-службе МЧС по Чувашской области NEWS.ru сообщили, что причиной инцидента послужила утечка газа на подземном газопроводе рядом с деревней Ямбахтино Вурнарского района. В МЧС добавили, что, предварительно, никто не пострадал.

В 13:44 в экстренные службы Чуваши поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. В ликвидации возгорания задействованы четыре единицы пожарной техники, — рассказали в пресс-службе МЧС.

Ранее во Всеволожском районе Ленобласти произошел взрыв газопровода с последующим возгоранием. Очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени, по их словам, в момент происшествия стены и окна домов задрожали. В МЧС заявили, что в результате происшествия никто не пострадал.